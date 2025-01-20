Сьогоднішня ціна Jones USDC (JUSDC)

Поточна ціна Jones USDC (JUSDC) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна JUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jones USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Jones USDC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – -- USD

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