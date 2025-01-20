Сьогоднішня ціна Jones GLP (JGLP)

Поточна ціна Jones GLP (JGLP) сьогодні становить 2.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JGLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jones GLP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.71 USD

- зміна ціни Jones GLP протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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