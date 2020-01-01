Токеноміка Jones DAO (JONES) Дізнайтеся ключову інформацію про Jones DAO (JONES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jones DAO (JONES) Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Офіційний вебсайт: https://jonesdao.io/sale Whitepaper: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Купити JONES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jones DAO (JONES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jones DAO (JONES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 407.65K $ 407.65K $ 407.65K Загальна пропозиція: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркуляційна пропозиція: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (повністю розведена вартість): $ 786.04K $ 786.04K $ 786.04K Історичний максимум: $ 28.39 $ 28.39 $ 28.39 Історичний мінімум: $ 0.0479747 $ 0.0479747 $ 0.0479747 Поточна ціна: $ 0.078604 $ 0.078604 $ 0.078604 Дізнайтеся більше про ціну Jones DAO (JONES)

Токеноміка Jones DAO (JONES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jones DAO (JONES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JONES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JONES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JONES, досліджуйте ціну токена JONES в реальному часі!

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