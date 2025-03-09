Сьогоднішня ціна Jones DAO (JONES)

Поточна ціна Jones DAO (JONES) сьогодні становить 0.081844 USD з ринковою капіталізацією $ 423.97K USD. Ціна JONES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jones DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.55K USD

- зміна ціни Jones DAO протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 5.18M USD

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