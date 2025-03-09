Ціна Jones DAO (JONES)
Поточна ціна Jones DAO (JONES) сьогодні становить 0.081844 USD з ринковою капіталізацією $ 423.97K USD. Ціна JONES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jones DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.55K USD
- зміна ціни Jones DAO протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 5.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jones DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jones DAO до USD становила $ -0.0357222869.
За останні 60 днів зміна ціни Jones DAO до USD становила $ -0.0448568712.
За останні 90 днів зміна ціни Jones DAO до USD становила $ -0.12558090464648689.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ -0.0357222869
|-43.64%
|60 днів
|$ -0.0448568712
|-54.80%
|90 днів
|$ -0.12558090464648689
|-60.54%
Останній аналіз цін Jones DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.05%
-2.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.
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