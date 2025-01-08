Сьогоднішня ціна Jonah (JONAH)

Поточна ціна Jonah (JONAH) сьогодні становить 0.00004241 USD з ринковою капіталізацією $ 42.34K USD. Ціна JONAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jonah:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.44 USD

- зміна ціни Jonah протягом дня — -7.72%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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