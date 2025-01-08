Ціна Jonah (JONAH)
Поточна ціна Jonah (JONAH) сьогодні становить 0.00004241 USD з ринковою капіталізацією $ 42.34K USD. Ціна JONAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jonah:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.44 USD
- зміна ціни Jonah протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jonah до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jonah до USD становила $ -0.0000066576.
За останні 60 днів зміна ціни Jonah до USD становила $ -0.0000187114.
За останні 90 днів зміна ціни Jonah до USD становила $ -0.00005030012038214911.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.72%
|30 днів
|$ -0.0000066576
|-15.69%
|60 днів
|$ -0.0000187114
|-44.12%
|90 днів
|$ -0.00005030012038214911
|-54.25%
Останній аналіз цін Jonah: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-7.72%
+24.03%
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