Ціна JokInTheBox (JOK)
Поточна ціна JokInTheBox (JOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна JOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JokInTheBox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.18 USD
- зміна ціни JokInTheBox протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 573.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JokInTheBox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JokInTheBox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JokInTheBox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JokInTheBox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.75%
|60 днів
|$ 0
|-0.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JokInTheBox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.28%
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