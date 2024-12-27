Сьогоднішня ціна JokInTheBox (JOK)

Поточна ціна JokInTheBox (JOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна JOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JokInTheBox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.18 USD

- зміна ціни JokInTheBox протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 573.04B USD

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