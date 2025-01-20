Ціна Joker (JOKER)
Поточна ціна Joker (JOKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.75 USD
- зміна ціни Joker протягом дня — +1.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Joker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Joker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.68%
|30 днів
|$ 0
|-48.46%
|60 днів
|$ 0
|-57.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Joker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
+1.68%
-13.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I'm JOKER. You're JOKER. We are all JOKER. JOKER is not just a self-portrait of crypto users, but also a lifestyle. More importantly, it is a legendary meme economic revolution.
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