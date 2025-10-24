Інформація щодо ціни JOKE (JOKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00868709 Макс. за 24 год $ 0,00896082 Рекордний максимум $ 0,01210796 Найнижча ціна $ 0,00843962 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,09%

Актуальна ціна JOKE (JOKE) становить $0,00881758. За останні 24 години JOKE торгувався між мінімумом у $ 0,00868709 і максимумом у $ 0,00896082, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOKE становить $ 0,01210796, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00843962.

Що стосується короткострокових результатів, то JOKE змінився на -- за останню годину, +1,36% за 24 години та на -15,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JOKE (JOKE)

Ринкова капіталізація $ 4,41M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,82M Циркуляційне постачання 500,00M Загальна пропозиція 999 999 999,794431

Поточна ринкова капіталізація JOKE — $ 4,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOKE — 500,00M, зі загальною пропозицією 999999999.794431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,82M.