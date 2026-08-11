Сьогоднішня ціна JojoWorld

Поточна ціна JojoWorld (JOJO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOJO до USD становить $ 0 за JOJO.

JojoWorld наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,993.55, з циркуляційною пропозицією у 112.00M JOJO. Протягом останніх 24 годин JOJO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.82444, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JOJO змінився на +0.33% за останню годину та на -4.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53.41.

Ринкова інформація щодо JojoWorld (JOJO)

Ринкова капіталізація $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Обсяг (за 24 год) $ 53.41$ 53.41 $ 53.41 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128.53K$ 128.53K $ 128.53K Циркуляційне постачання 112.00M 112.00M 112.00M Загальна пропозиція 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація JojoWorld — $ 17.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53.41. Циркуляційна пропозиція JOJO — 112.00M, зі загальною пропозицією 800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128.53K.