Сьогоднішня ціна JOJO (JOJO)

Поточна ціна JOJO (JOJO) сьогодні становить 0.163082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOJO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.28 USD

- зміна ціни JOJO протягом дня — +1.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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