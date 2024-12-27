Сьогоднішня ціна Joi (JOI)

Поточна ціна Joi (JOI) сьогодні становить 0.0088017 USD з ринковою капіталізацією $ 8.81M USD. Ціна JOI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.32K USD

- зміна ціни Joi протягом дня — +3.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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