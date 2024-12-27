Ціна Joi (JOI)
Поточна ціна Joi (JOI) сьогодні становить 0.0088017 USD з ринковою капіталізацією $ 8.81M USD. Ціна JOI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.32K USD
- зміна ціни Joi протягом дня — +3.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін JOI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JOI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joi до USD становила $ +0.00027116.
За останні 30 днів зміна ціни Joi до USD становила $ +0.0272392925.
За останні 60 днів зміна ціни Joi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Joi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027116
|+3.18%
|30 днів
|$ +0.0272392925
|+309.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Joi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+3.18%
+1,346.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JOI до AUD
A$0.01408272
|1 JOI до GBP
￡0.006953343
|1 JOI до EUR
€0.008361615
|1 JOI до USD
$0.0088017
|1 JOI до MYR
RM0.039343599
|1 JOI до TRY
₺0.309995874
|1 JOI до JPY
¥1.38802809
|1 JOI до RUB
₽0.927435129
|1 JOI до INR
₹0.752633367
|1 JOI до IDR
Rp141.962883351
|1 JOI до PHP
₱0.512170923
|1 JOI до EGP
￡E.0.447654462
|1 JOI до BRL
R$0.054394506
|1 JOI до CAD
C$0.012674448
|1 JOI до BDT
৳1.05004281
|1 JOI до NGN
₦13.624855566
|1 JOI до UAH
₴0.368439162
|1 JOI до VES
Bs0.4488867
|1 JOI до PKR
Rs2.446256481
|1 JOI до KZT
₸4.553383461
|1 JOI до THB
฿0.298993749
|1 JOI до TWD
NT$0.289047828
|1 JOI до CHF
Fr0.00792153
|1 JOI до HKD
HK$0.068301192
|1 JOI до MAD
.د.م0.088545102