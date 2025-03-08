Сьогоднішня ціна Johnny Suede (SUEDE)

Поточна ціна Johnny Suede (SUEDE) сьогодні становить 0.01231446 USD з ринковою капіталізацією $ 5.78M USD. Ціна SUEDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Johnny Suede:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.06K USD

- зміна ціни Johnny Suede протягом дня — -4.91%

- циркуляційна пропозиція – 465.16M USD

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