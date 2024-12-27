Ціна John the Coin (JOHN)
Поточна ціна John the Coin (JOHN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614.74K USD. Ціна JOHN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності John the Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD
- зміна ціни John the Coin протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 947.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни John the Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни John the Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни John the Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни John the Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ 0
|-37.88%
|60 днів
|$ 0
|-67.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін John the Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+1.89%
+17.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just John, a regular dude in a white tee. John isn't special, as a matter of fact he's pretty basic. But he's John.
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