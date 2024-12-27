Сьогоднішня ціна John the Coin (JOHN)

Поточна ціна John the Coin (JOHN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614.74K USD. Ціна JOHN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності John the Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD

- зміна ціни John the Coin протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 947.05M USD

Отримуйте оновлення цін JOHN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JOHN.