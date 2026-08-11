Скільки коштує John Pork зараз?

John Pork зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -1.03% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься PORK сьогодні?

PORK продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний John Pork сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають PORK.

Що відрізняє John Pork від інших криптоактивів?

Як частина категорії Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, PORK пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки PORK існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 998806798.384199 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна John Pork за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.182293365983774400000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.