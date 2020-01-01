Токеноміка John McAIfee (MCAIFEE) Дізнайтеся ключову інформацію про John McAIfee (MCAIFEE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Офіційний вебсайт: https://mcaifee.me/ Купити MCAIFEE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни John McAIfee (MCAIFEE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена John McAIfee (MCAIFEE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,63K $ 11,63K $ 11,63K Загальна пропозиція: $ 999,35M $ 999,35M $ 999,35M Циркуляційна пропозиція: $ 999,35M $ 999,35M $ 999,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,63K $ 11,63K $ 11,63K Історичний максимум: $ 0,00723635 $ 0,00723635 $ 0,00723635 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну John McAIfee (MCAIFEE)

Токеноміка John McAIfee (MCAIFEE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки John McAIfee (MCAIFEE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MCAIFEE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MCAIFEE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MCAIFEE, досліджуйте ціну токена MCAIFEE в реальному часі!

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