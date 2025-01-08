Сьогоднішня ціна John McAIfee (MCAIFEE)

Поточна ціна John McAIfee (MCAIFEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.66K USD. Ціна MCAIFEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності John McAIfee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 524.09 USD

- зміна ціни John McAIfee протягом дня — -10.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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