Ціна John McAIfee (MCAIFEE)
Поточна ціна John McAIfee (MCAIFEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.66K USD. Ціна MCAIFEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності John McAIfee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 524.09 USD
- зміна ціни John McAIfee протягом дня — -10.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни John McAIfee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни John McAIfee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни John McAIfee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни John McAIfee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.40%
|30 днів
|$ 0
|-0.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін John McAIfee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-10.40%
+69.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.
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