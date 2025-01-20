Ціна John Doge (JDOGE)
Поточна ціна John Doge (JDOGE) сьогодні становить 0.02055459 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності John Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.36 USD
- зміна ціни John Doge протягом дня — -5.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни John Doge до USD становила $ -0.00108203175441804.
За останні 30 днів зміна ціни John Doge до USD становила $ -0.0059593614.
За останні 60 днів зміна ціни John Doge до USD становила $ -0.0090724548.
За останні 90 днів зміна ціни John Doge до USD становила $ -0.01580038912636283.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00108203175441804
|-5.00%
|30 днів
|$ -0.0059593614
|-28.99%
|60 днів
|$ -0.0090724548
|-44.13%
|90 днів
|$ -0.01580038912636283
|-43.46%
Останній аналіз цін John Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.93%
-5.00%
-30.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund
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