Сьогоднішня ціна John Doge (JDOGE)

Поточна ціна John Doge (JDOGE) сьогодні становить 0.02055459 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності John Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.36 USD

- зміна ціни John Doge протягом дня — -5.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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