Ціна Jogeco Dog (JOGECO)
Поточна ціна Jogeco Dog (JOGECO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOGECO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jogeco Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.22 USD
- зміна ціни Jogeco Dog протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jogeco Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jogeco Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jogeco Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jogeco Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.05%
|30 днів
|$ 0
|-12.10%
|60 днів
|$ 0
|+30.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jogeco Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.41%
+2.05%
+4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jogeco, the beloved dog of Coinbase's Team, John Collin. Jogeco Dog Coin pays tribute to the unwavering loyalty and companionship of Jogeco, who became an integral part of the Coinbase team
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