Сьогоднішня ціна Joey (JOEY)

Поточна ціна Joey (JOEY) сьогодні становить 0,00299227 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна JOEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joey:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Joey протягом дня — +24,90%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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