Сьогоднішня ціна Joeing737 (JEOING737)

Поточна ціна Joeing737 (JEOING737) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.50K USD. Ціна JEOING737 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joeing737:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.97 USD

- зміна ціни Joeing737 протягом дня — -7.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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