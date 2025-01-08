Ціна Joeing737 (JEOING737)
Поточна ціна Joeing737 (JEOING737) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.50K USD. Ціна JEOING737 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joeing737:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.97 USD
- зміна ціни Joeing737 протягом дня — -7.12%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joeing737 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joeing737 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Joeing737 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Joeing737 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.12%
|30 днів
|$ 0
|-15.39%
|60 днів
|$ 0
|-60.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Joeing737: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-7.12%
+5.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Do you take this coin, in richness and in poorness, poorness is underlined, in impotence and in potence, in quiet solitude or blasting across the alkali flats in a jet-powered, monkey-navigated...... it just goes on like this....
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