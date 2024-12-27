Ціна Joe Hat (HAT)
Поточна ціна Joe Hat (HAT) сьогодні становить 1,467.2 USD з ринковою капіталізацією $ 215.68K USD. Ціна HAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joe Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.02 USD
- зміна ціни Joe Hat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 147.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joe Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joe Hat до USD становила $ -376.7166580800.
За останні 60 днів зміна ціни Joe Hat до USD становила $ +436.3903230400.
За останні 90 днів зміна ціни Joe Hat до USD становила $ -135.0211856851798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -376.7166580800
|-25.67%
|60 днів
|$ +436.3903230400
|+29.74%
|90 днів
|$ -135.0211856851798
|-8.42%
Останній аналіз цін Joe Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.
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|1 HAT до AUD
A$2,347.52
|1 HAT до GBP
￡1,159.088
|1 HAT до EUR
€1,393.84
|1 HAT до USD
$1,467.2
|1 HAT до MYR
RM6,558.384
|1 HAT до TRY
₺51,674.784
|1 HAT до JPY
¥231,377.44
|1 HAT до RUB
₽154,598.864
|1 HAT до INR
₹125,460.272
|1 HAT до IDR
Rp23,664,512.816
|1 HAT до PHP
₱85,376.368
|1 HAT до EGP
￡E.74,621.792
|1 HAT до BRL
R$9,067.296
|1 HAT до CAD
C$2,112.768
|1 HAT до BDT
৳175,036.96
|1 HAT до NGN
₦2,271,196.256
|1 HAT до UAH
₴61,416.992
|1 HAT до VES
Bs74,827.2
|1 HAT до PKR
Rs407,778.896
|1 HAT до KZT
₸759,026.576
|1 HAT до THB
฿49,840.784
|1 HAT до TWD
NT$48,182.848
|1 HAT до CHF
Fr1,320.48
|1 HAT до HKD
HK$11,385.472
|1 HAT до MAD
.د.م14,760.032