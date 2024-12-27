Сьогоднішня ціна Joe Hat (HAT)

Поточна ціна Joe Hat (HAT) сьогодні становить 1,467.2 USD з ринковою капіталізацією $ 215.68K USD. Ціна HAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joe Hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.02 USD

- зміна ціни Joe Hat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 147.00 USD

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