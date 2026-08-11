Сьогоднішня ціна JOCX

Поточна ціна JOCX (JOCX) сьогодні становить $ 0,02810069, зі зміною 14,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOCX до USD становить $ 0,02810069 за JOCX.

JOCX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 076, з циркуляційною пропозицією у 0,00 JOCX. Протягом останніх 24 годин JOCX торгувався між $ 0,02902357 (мінімум) та $ 0,03284453 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,127331, тоді як історичний мінімум — $ 0,01524857.

У короткостроковій динаміці JOCX змінився на -3,19% за останню годину та на +84,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 801,69.

Ринкова інформація щодо JOCX (JOCX)

Ринкова капіталізація $ 21,08K$ 21,08K $ 21,08K Обсяг (за 24 год) $ 801,69$ 801,69 $ 801,69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,08K$ 21,08K $ 21,08K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 750 010,0 750 010,0 750 010,0

Поточна ринкова капіталізація JOCX — $ 21,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 801,69. Циркуляційна пропозиція JOCX — 0,00, зі загальною пропозицією 750010.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,08K.