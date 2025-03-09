Ціна JOBSEEK ($JOBSEEK)
Поточна ціна JOBSEEK ($JOBSEEK) сьогодні становить 0.01242042 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна $JOBSEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JOBSEEK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.95K USD
- зміна ціни JOBSEEK протягом дня — -7.13%
- циркуляційна пропозиція – 99.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JOBSEEK до USD становила $ -0.00095371867565715.
За останні 30 днів зміна ціни JOBSEEK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JOBSEEK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JOBSEEK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00095371867565715
|-7.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JOBSEEK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.49%
-7.13%
-59.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.
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