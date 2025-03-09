Сьогоднішня ціна JOBSEEK ($JOBSEEK)

Поточна ціна JOBSEEK ($JOBSEEK) сьогодні становить 0.01242042 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна $JOBSEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOBSEEK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.95K USD

- зміна ціни JOBSEEK протягом дня — -7.13%

- циркуляційна пропозиція – 99.90M USD

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