Інформація щодо ціни JobIess (JOBIESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00101295 $ 0,00101295 $ 0,00101295 Мін. за 24 год $ 0,00392847 $ 0,00392847 $ 0,00392847 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00101295$ 0,00101295 $ 0,00101295 Макс. за 24 год $ 0,00392847$ 0,00392847 $ 0,00392847 Рекордний максимум $ 0,01618855$ 0,01618855 $ 0,01618855 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +6,74% Зміна ціни (1 дн.) +62,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,11%

Актуальна ціна JobIess (JOBIESS) становить $0,00168462. За останні 24 години JOBIESS торгувався між мінімумом у $ 0,00101295 і максимумом у $ 0,00392847, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOBIESS становить $ 0,01618855, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JOBIESS змінився на +6,74% за останню годину, +62,21% за 24 години та на -22,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JobIess (JOBIESS)

Ринкова капіталізація $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація JobIess — $ 1,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOBIESS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,69M.