Ціна JOBCOIN (JOBCOIN)
Поточна ціна JOBCOIN (JOBCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 395,86K USD. Ціна JOBCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JOBCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JOBCOIN протягом дня — +42,21%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JOBCOIN до USD становила $ +0,0001175.
За останні 30 днів зміна ціни JOBCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JOBCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JOBCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001175
|+42,21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JOBCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14,99%
+42,21%
+11,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.
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