Сьогоднішня ціна JOBCOIN (JOBCOIN)

Поточна ціна JOBCOIN (JOBCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 395,86K USD. Ціна JOBCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOBCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JOBCOIN протягом дня — +42,21%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

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