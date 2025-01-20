Ціна JLT Token (JLT)
Поточна ціна JLT Token (JLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JLT Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни JLT Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JLT Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JLT Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JLT Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JLT Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.81%
|60 днів
|$ 0
|-8.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JLT Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+124.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At JLT, we believe in the power of communities and decentralized technologies. Our mission is to create an ecosystem where users are not just participants but empowered stakeholders. With JLT Tokens, we are redefining the way rewards are earned and distributed, offering a secure and transparent solution that puts control in the hands of our users.
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