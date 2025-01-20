Сьогоднішня ціна JK Coin (JK)

Поточна ціна JK Coin (JK) сьогодні становить 0.02995886 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JK Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.61 USD

- зміна ціни JK Coin протягом дня — +33.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін JK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JK.