Токеноміка Jito Staked SOL (JITOSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Jito Staked SOL (JITOSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jito Staked SOL (JITOSOL) The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Офіційний вебсайт: https://www.jito.network/ Купити JITOSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jito Staked SOL (JITOSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jito Staked SOL (JITOSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,66B $ 2,66B $ 2,66B Загальна пропозиція: $ 14,72M $ 14,72M $ 14,72M Циркуляційна пропозиція: $ 14,72M $ 14,72M $ 14,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,66B $ 2,66B $ 2,66B Історичний максимум: $ 339,52 $ 339,52 $ 339,52 Історичний мінімум: $ 0,57898 $ 0,57898 $ 0,57898 Поточна ціна: $ 180,85 $ 180,85 $ 180,85 Дізнайтеся більше про ціну Jito Staked SOL (JITOSOL)

Токеноміка Jito Staked SOL (JITOSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jito Staked SOL (JITOSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JITOSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JITOSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JITOSOL, досліджуйте ціну токена JITOSOL в реальному часі!

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