Ціна Jito Staked SOL (JITOSOL)
Поточна ціна Jito Staked SOL (JITOSOL) сьогодні становить 316.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JITOSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jito Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.64M USD
- зміна ціни Jito Staked SOL протягом дня — +7.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jito Staked SOL до USD становила $ +21.56.
За останні 30 днів зміна ціни Jito Staked SOL до USD становила $ +138.0670951040.
За останні 60 днів зміна ціни Jito Staked SOL до USD становила $ +47.9651643920.
За останні 90 днів зміна ціни Jito Staked SOL до USD становила $ +128.56137576338744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +21.56
|+7.31%
|30 днів
|$ +138.0670951040
|+43.66%
|60 днів
|$ +47.9651643920
|+15.17%
|90 днів
|$ +128.56137576338744
|+68.50%
Останній аналіз цін Jito Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+7.31%
+42.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.
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