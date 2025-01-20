Сьогоднішня ціна Jito Staked SOL (JITOSOL)

Поточна ціна Jito Staked SOL (JITOSOL) сьогодні становить 316.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JITOSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jito Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.64M USD

- зміна ціни Jito Staked SOL протягом дня — +7.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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