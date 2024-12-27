Ціна JINX (JINX)
Поточна ціна JINX (JINX) сьогодні становить 0.00028869 USD з ринковою капіталізацією $ 228.50K USD. Ціна JINX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JINX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD
- зміна ціни JINX протягом дня — -4.07%
- циркуляційна пропозиція – 790.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JINX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JINX до USD становила $ -0.0000142453.
За останні 60 днів зміна ціни JINX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JINX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.07%
|30 днів
|$ -0.0000142453
|-4.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JINX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-4.07%
+10.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.
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