Сьогоднішня ціна JINX (JINX)

Поточна ціна JINX (JINX) сьогодні становить 0.00028869 USD з ринковою капіталізацією $ 228.50K USD. Ціна JINX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JINX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD

- зміна ціни JINX протягом дня — -4.07%

- циркуляційна пропозиція – 790.13M USD

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