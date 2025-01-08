Ціна JinPeng (JIN)
Поточна ціна JinPeng (JIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.12K USD. Ціна JIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JinPeng:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.48K USD
- зміна ціни JinPeng протягом дня — -5.98%
- циркуляційна пропозиція – 853.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JinPeng до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JinPeng до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JinPeng до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JinPeng до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.98%
|30 днів
|$ 0
|-37.21%
|60 днів
|$ 0
|-76.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JinPeng: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-5.98%
-8.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!
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