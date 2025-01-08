Сьогоднішня ціна JinPeng (JIN)

Поточна ціна JinPeng (JIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.12K USD. Ціна JIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JinPeng:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.48K USD

- зміна ціни JinPeng протягом дня — -5.98%

- циркуляційна пропозиція – 853.99M USD

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