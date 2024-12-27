Ціна Jinko AI (JINKO)
Поточна ціна Jinko AI (JINKO) сьогодні становить 0.00104466 USD з ринковою капіталізацією $ 244.53K USD. Ціна JINKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jinko AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38 USD
- зміна ціни Jinko AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 234.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jinko AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jinko AI до USD становила $ +0.0170289360.
За останні 60 днів зміна ціни Jinko AI до USD становила $ +0.0005939124.
За останні 90 днів зміна ціни Jinko AI до USD становила $ -0.00002843963110296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0170289360
|+1,630.09%
|60 днів
|$ +0.0005939124
|+56.85%
|90 днів
|$ -0.00002843963110296
|-2.65%
Останній аналіз цін Jinko AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jinko Ai aims to transform social media with AI, creating a more immersive and interactive experience for all and to revolutionize the digital influencer landscape through cutting-edge artificial intelligence, creating engaging and authentic experiences that connect and inspire audiences worldwide. Our focus is to develop an AI platform that enhance the power of advanced technologies to deliver compelling content, establish meaningful connections, and drive positive impact. We aim to provide brands, individuals, and organizations with a trusted and influential digital presence that resonates with audiences across various channels. By leveraging AI capabilities, we strive to optimize content creation, enhance engagement, and foster authentic connections, ultimately shaping the future of AI Influencer.
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