Сьогоднішня ціна Jinko AI (JINKO)

Поточна ціна Jinko AI (JINKO) сьогодні становить 0.00104466 USD з ринковою капіталізацією $ 244.53K USD. Ціна JINKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jinko AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38 USD

- зміна ціни Jinko AI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 234.07M USD

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