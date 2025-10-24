Інформація щодо ціни Jingle (JINGLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01915846$ 0,01915846 $ 0,01915846 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -12,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,60%

Актуальна ціна Jingle (JINGLE) становить --. За останні 24 години JINGLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JINGLE становить $ 0,01915846, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JINGLE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -12,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jingle (JINGLE)

Ринкова капіталізація $ 9,15K$ 9,15K $ 9,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,15K$ 9,15K $ 9,15K Циркуляційне постачання 998,12M 998,12M 998,12M Загальна пропозиція 998 124 333,179383 998 124 333,179383 998 124 333,179383

Поточна ринкова капіталізація Jingle — $ 9,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JINGLE — 998,12M, зі загальною пропозицією 998124333.179383. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,15K.