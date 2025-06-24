Ціна JindoJinju (JINDOJINJU)
Поточна ціна JindoJinju (JINDOJINJU) сьогодні становить 0,00002227 USD з ринковою капіталізацією $ 21,39K USD. Ціна JINDOJINJU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JindoJinju:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JindoJinju протягом дня — +8,68%
- циркуляційна пропозиція – 949,92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JindoJinju до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JindoJinju до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JindoJinju до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JindoJinju до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JindoJinju: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
+8,68%
-7,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.
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