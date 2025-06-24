Сьогоднішня ціна JindoJinju (JINDOJINJU)

Поточна ціна JindoJinju (JINDOJINJU) сьогодні становить 0,00002227 USD з ринковою капіталізацією $ 21,39K USD. Ціна JINDOJINJU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JindoJinju:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JindoJinju протягом дня — +8,68%

- циркуляційна пропозиція – 949,92M USD

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