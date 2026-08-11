Сьогоднішня ціна JINDOGE

Поточна ціна JINDOGE (JINDO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JINDO до USD становить $ 0 за JINDO.

JINDOGE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 107 381, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M JINDO. Протягом останніх 24 годин JINDO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00379275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JINDO змінився на -1,30% за останню годину та на -24,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,05K.

Ринкова інформація щодо JINDOGE (JINDO)

Ринкова капіталізація $ 107,38K$ 107,38K $ 107,38K Обсяг (за 24 год) $ 2,05K$ 2,05K $ 2,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107,38K$ 107,38K $ 107,38K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 232,161895 999 999 232,161895 999 999 232,161895

Поточна ринкова капіталізація JINDOGE — $ 107,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,05K. Циркуляційна пропозиція JINDO — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999232.161895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,38K.