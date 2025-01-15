Ціна Jindo Inu (JIND)
Поточна ціна Jindo Inu (JIND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JIND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jindo Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.82 USD
- зміна ціни Jindo Inu протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jindo Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jindo Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jindo Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jindo Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.86%
|30 днів
|$ 0
|-3.37%
|60 днів
|$ 0
|+17.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jindo Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.86%
-1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token will be used by JINDO SWAP and JINDO NFT in the future. JINDO SWAP is a SWAP built on the BSC chain, and if it provides liquidity, you can receive JINDO FEED tokens. JINDO FEED tokens will be issued with the launch of the swap and will be distributed to 100% liquidity providers. JINDO NFT is an NFT sales and maker place where you can make and sell your own dog by synthesizing several types of dogs. JINDO NFT can use JINDO tokens to purchase and synthesize puppies, and JINDO FEED tokens to level up puppies.
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