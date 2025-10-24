Актуальна ціна Jin the Snake сьогодні становить 0,0000046 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Jin the Snake сьогодні становить 0,0000046 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JIN на MEXC вже зараз.

Ціна Jin the Snake (JIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JIN до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Jin the Snake (JIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Jin the Snake (JIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00024544
$ 0,00024544$ 0,00024544

$ 0,0000044
$ 0,0000044$ 0,0000044

--

--

-6,17%

-6,17%

Актуальна ціна Jin the Snake (JIN) становить $0,0000046. За останні 24 години JIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JIN становить $ 0,00024544, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000044.

Що стосується короткострокових результатів, то JIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jin the Snake (JIN)

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

--
----

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Jin the Snake — $ 4,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,60K.

Історія ціни Jin the Snake (JIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jin the Snake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jin the Snake до USD становила $ -0,0000008452.
За останні 60 днів зміна ціни Jin the Snake до USD становила $ -0,0000044943.
За останні 90 днів зміна ціни Jin the Snake до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000008452-18,37%
60 днів$ -0,0000044943-97,70%
90 днів$ 0--

Що таке Jin the Snake (JIN)

In the ancient scrolls of degen lore, a red serpent was foretold to rise from the crypto underworld every cycle... armed with infinite drip and a bottomless bag of cash. His name?

Jin the Snake.

Once worshipped in underground meme temples, Jin now slithers into the Solana streets—flinging cash, spawning chaos, and laughing at utility. He doesn’t care about roadmaps. He doesn’t read whitepapers. He prints.

"Rub the snake, summon the gains"

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Jin the Snake (JIN)

Прогноз ціни Jin the Snake (USD)

Скільки коштуватиме Jin the Snake (JIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Jin the Snake (JIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Jin the Snake.

Перегляньте прогноз ціни Jin the Snake вже зараз!

JIN до місцевих валют

Токеноміка Jin the Snake (JIN)

Розуміння токеноміки Jin the Snake (JIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Jin the Snake (JIN)

Скільки сьогодні коштує Jin the Snake (JIN)?
Актуальна ціна JIN у USD становить 0,0000046 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JIN до USD?
Поточна ціна JIN до USD — $ 0,0000046. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Jin the Snake?
Ринкова капіталізація JIN — $ 4,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JIN?
Циркуляційна пропозиція JIN — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JIN?
JIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00024544 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JIN?
Історична мінімальна ціна JIN становила 0,0000044 USD.
Який обсяг торгівлі JIN?
Актуальний обсяг торгівлі JIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JIN цього року?
JIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Jin the Snake (JIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

