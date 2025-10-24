Інформація щодо ціни Jin the Snake (JIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00024544$ 0,00024544 $ 0,00024544 Найнижча ціна $ 0,0000044$ 0,0000044 $ 0,0000044 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,17%

Актуальна ціна Jin the Snake (JIN) становить $0,0000046. За останні 24 години JIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JIN становить $ 0,00024544, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000044.

Що стосується короткострокових результатів, то JIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jin the Snake (JIN)

Ринкова капіталізація $ 4,60K$ 4,60K $ 4,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,60K$ 4,60K $ 4,60K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Jin the Snake — $ 4,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,60K.