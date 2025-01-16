Ціна Jimmy on Solana (JIMMY)
Поточна ціна Jimmy on Solana (JIMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JIMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jimmy on Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22 USD
- зміна ціни Jimmy on Solana протягом дня — +1.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jimmy on Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jimmy on Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jimmy on Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jimmy on Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.05%
|30 днів
|$ 0
|-22.94%
|60 днів
|$ 0
|-36.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jimmy on Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.05%
-8.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it.
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