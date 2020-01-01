Токеноміка Jim (JIM) Дізнайтеся ключову інформацію про Jim (JIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jim (JIM) What is the project about? RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. What makes your project unique? Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet. History of your project. The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. What’s next for your project? RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc What can your token be used for? Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary. Офіційний вебсайт: https://www.jimaistudios.com/ Купити JIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jim (JIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jim (JIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 473,70K $ 473,70K $ 473,70K Загальна пропозиція: $ 298,31B $ 298,31B $ 298,31B Циркуляційна пропозиція: $ 228,88B $ 228,88B $ 228,88B FDV (повністю розведена вартість): $ 617,39K $ 617,39K $ 617,39K Історичний максимум: $ 0,00010884 $ 0,00010884 $ 0,00010884 Історичний мінімум: $ 0,00000124 $ 0,00000124 $ 0,00000124 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Jim (JIM)

Токеноміка Jim (JIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jim (JIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JIM, досліджуйте ціну токена JIM в реальному часі!

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