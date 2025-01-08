Ціна Jill Boden (JILLBODEN)
Поточна ціна Jill Boden (JILLBODEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.70K USD. Ціна JILLBODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jill Boden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD
- зміна ціни Jill Boden протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jill Boden до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jill Boden до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jill Boden до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jill Boden до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-18.84%
|60 днів
|$ 0
|-18.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jill Boden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.
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