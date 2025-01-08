Сьогоднішня ціна Jill Boden (JILLBODEN)

Поточна ціна Jill Boden (JILLBODEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.70K USD. Ціна JILLBODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jill Boden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD

- зміна ціни Jill Boden протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD

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