Ціна Jigstack (STAK)
Поточна ціна Jigstack (STAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.37K USD. Ціна STAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jigstack:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Jigstack протягом дня — -45.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jigstack до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jigstack до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jigstack до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jigstack до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-45.76%
|30 днів
|$ 0
|-19.90%
|60 днів
|$ 0
|+6.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jigstack: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-45.76%
-5.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jigstack (Jigsaw / Stack) is a decentralised autonomous organisation governing a portfolio of ethereum network assets and protocols.
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