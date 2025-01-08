Сьогоднішня ціна Jigstack (STAK)

Поточна ціна Jigstack (STAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.37K USD. Ціна STAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jigstack:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Jigstack протягом дня — -45.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD

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