Ціна Jigen (JIGEN)
Поточна ціна Jigen (JIGEN) сьогодні становить 0.00900028 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JIGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jigen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.99K USD
- зміна ціни Jigen протягом дня — +36.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jigen до USD становила $ +0.00239262.
За останні 30 днів зміна ціни Jigen до USD становила $ +0.0018437010.
За останні 60 днів зміна ціни Jigen до USD становила $ +0.0044281773.
За останні 90 днів зміна ціни Jigen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00239262
|+36.21%
|30 днів
|$ +0.0018437010
|+20.48%
|60 днів
|$ +0.0044281773
|+49.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jigen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+36.21%
+36.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JIGEN is the utility token that powers the ecosystem. It can be used to purchase different items and receive discounts on agency services or other benefits.
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