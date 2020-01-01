Токеноміка Jiffpom (JIFF) Дізнайтеся ключову інформацію про Jiffpom (JIFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jiffpom (JIFF) Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. Офіційний вебсайт: https://jiffpom.meme/ Купити JIFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jiffpom (JIFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jiffpom (JIFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,74K $ 26,74K $ 26,74K Загальна пропозиція: $ 99,45M $ 99,45M $ 99,45M Циркуляційна пропозиція: $ 99,45M $ 99,45M $ 99,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,74K $ 26,74K $ 26,74K Історичний максимум: $ 0,101729 $ 0,101729 $ 0,101729 Історичний мінімум: $ 0,00011149 $ 0,00011149 $ 0,00011149 Поточна ціна: $ 0,00026882 $ 0,00026882 $ 0,00026882 Дізнайтеся більше про ціну Jiffpom (JIFF)

Токеноміка Jiffpom (JIFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jiffpom (JIFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JIFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JIFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JIFF, досліджуйте ціну токена JIFF в реальному часі!

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