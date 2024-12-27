Сьогоднішня ціна Jiffpom (JIFF)

Поточна ціна Jiffpom (JIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.05K USD. Ціна JIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jiffpom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 414.57 USD

- зміна ціни Jiffpom протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 99.48M USD

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