Ціна Jiffpom (JIFF)
Поточна ціна Jiffpom (JIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.05K USD. Ціна JIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jiffpom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 414.57 USD
- зміна ціни Jiffpom протягом дня — -2.35%
- циркуляційна пропозиція – 99.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jiffpom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jiffpom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jiffpom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jiffpom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.35%
|30 днів
|$ 0
|-99.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jiffpom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-2.35%
-8.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.
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