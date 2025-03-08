Сьогоднішня ціна JHH (JHH)

Поточна ціна JHH (JHH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 668.84K USD. Ціна JHH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JHH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.58K USD

- зміна ціни JHH протягом дня — -18.07%

- циркуляційна пропозиція – 10.00T USD

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