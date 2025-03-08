Ціна JHH (JHH)
Поточна ціна JHH (JHH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 668.84K USD. Ціна JHH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JHH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.58K USD
- зміна ціни JHH протягом дня — -18.07%
- циркуляційна пропозиція – 10.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JHH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JHH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JHH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JHH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.07%
|30 днів
|$ 0
|-68.83%
|60 днів
|$ 0
|-92.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JHH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-18.07%
-15.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.
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