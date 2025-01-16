Ціна JFIN Coin (JFIN)
Поточна ціна JFIN Coin (JFIN) сьогодні становить 0.242888 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JFIN Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.60K USD
- зміна ціни JFIN Coin протягом дня — +5.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JFIN Coin до USD становила $ +0.01198836.
За останні 30 днів зміна ціни JFIN Coin до USD становила $ -0.0523630094.
За останні 60 днів зміна ціни JFIN Coin до USD становила $ -0.0277421330.
За останні 90 днів зміна ціни JFIN Coin до USD становила $ -0.0312906400514892.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01198836
|+5.19%
|30 днів
|$ -0.0523630094
|-21.55%
|60 днів
|$ -0.0277421330
|-11.42%
|90 днів
|$ -0.0312906400514892
|-11.41%
Останній аналіз цін JFIN Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+5.19%
-1.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utility token for the JFin ecosystem.
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