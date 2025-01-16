Сьогоднішня ціна JFIN Coin (JFIN)

Поточна ціна JFIN Coin (JFIN) сьогодні становить 0.242888 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JFIN Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.60K USD

- зміна ціни JFIN Coin протягом дня — +5.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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