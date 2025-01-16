Ціна JEXchange (JEX)
Поточна ціна JEXchange (JEX) сьогодні становить 0.00301449 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JEXchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.33 USD
- зміна ціни JEXchange протягом дня — +6.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JEXchange до USD становила $ +0.00019169.
За останні 30 днів зміна ціни JEXchange до USD становила $ -0.0005759294.
За останні 60 днів зміна ціни JEXchange до USD становила $ +0.0004289082.
За останні 90 днів зміна ціни JEXchange до USD становила $ +0.001052307397268775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019169
|+6.79%
|30 днів
|$ -0.0005759294
|-19.10%
|60 днів
|$ +0.0004289082
|+14.23%
|90 днів
|$ +0.001052307397268775
|+53.63%
Останній аналіз цін JEXchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+6.79%
-2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.
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