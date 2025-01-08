Сьогоднішня ціна Jewels Da Goat (JEWELS)

Поточна ціна Jewels Da Goat (JEWELS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.22K USD. Ціна JEWELS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jewels Da Goat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 477.42 USD

- зміна ціни Jewels Da Goat протягом дня — -9.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

Отримуйте оновлення цін JEWELS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JEWELS.