Яка зараз ринкова ціна Jetvoy?

Jetvoy оцінюється в ₴, зі зміною -2.49% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має VOY?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення VOY у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Jetvoy у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість VOY?

Обігова кількість становить 100000000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Jetvoy?

Jetvoy згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як VOY виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Payment Solutions,Base Ecosystem,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Payment Solutions,Base Ecosystem,Base Native, імпульс VOY залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.