Токеноміка JETT CRYPTO (JETT) Дізнайтеся ключову інформацію про JETT CRYPTO (JETT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація JETT CRYPTO (JETT) Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Офіційний вебсайт: https://jettcrypto.in/ Whitepaper: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Купити JETT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни JETT CRYPTO (JETT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена JETT CRYPTO (JETT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,68M $ 5,68M $ 5,68M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 28,77M $ 28,77M $ 28,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,75M $ 19,75M $ 19,75M Історичний максимум: $ 1,048 $ 1,048 $ 1,048 Історичний мінімум: $ 0,099948 $ 0,099948 $ 0,099948 Поточна ціна: $ 0,197614 $ 0,197614 $ 0,197614 Дізнайтеся більше про ціну JETT CRYPTO (JETT)

Токеноміка JETT CRYPTO (JETT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки JETT CRYPTO (JETT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JETT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JETT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JETT, досліджуйте ціну токена JETT в реальному часі!

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